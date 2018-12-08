Спалені машини, розбиті вітрини, хмари диму над Парижем. Франція знову у хаосі через протести "жовтих жилетів". Хвиля демонстрацій прокотилась не лише Парижем, а й багатьма іншими містами країни.

Вийшли на протести також в Бельгії та Нідерландах. Олена Абрамович розкаже більше.

"Макрона у відставку" - у таку вимогу переросли протести проти підвищення цін на пальне у Франції. Попри те, що французький президент чи не вперше пішов на поступки протестувальникам і наклав річний мораторій на додаткові податки на бензин, - люди знову вийшли на вулицю.

Тисячі демонстрантів й тисячі поліцейських. Охороняти Тріумфальну арку, яку під час протестів минулого тижня пошкодили вандали, вивели бронетехніку. Поставили кордон із поліцейських, і навіть привели псів.

Усіх, хто прямував до Єлисейських полів та площі Бастилії, перевіряла поліція. Як результат - сотні затриманих, конфісковані молоти, бейсбольні бити, фаєри.

Палили не лише автівки, а й ялинки та фанерні щити, якими напередодні власники магазинів у центрі міста захищали вітрини.

Невдоволені французи не лише підвищенням цін на пальне, а й соціальною політикою Макрона. Трудова реформа, яка скоротила кількість держслужбовців і дала більше волі бізнесу - обурила французів, які звикли до гарного соціального захисту:

"Багато вимог. Для мене це відміна трудової реформи. Якщо люди не можуть платити податки, значить - вони у нестабільній ситуації".

"Ситуація у Франції дуже складна, люди ледь кінці з кінцями зводять. І до цього довів Макрон та його команда".

До протестів приєдналися також працівники громадського транспорту, вчителі, медики.

"Цими паличками ми хочемо прочистити вуха уряду. Ми розгнівані, але в той же час сумно, що нам доводиться протестувати таким чином, блокувати дороги у холод і дощ", - говорить Жером Дюлон, медпрацівник.

"Парламент треба розпустити, а нам повернути краще фінансування. Ми ситі по горло. Є багато речей, які стали останньою краплею", - наголосила Лоренс Крувер'ї, медпрацівниця.

Приєднались до протестів й сусідні бельгійці та голландці. Там, хоч і не зросли ціни на пальне, проте люди не задоволені погіршенням рівня життя.

У Брюсселі мобілізували близько тисячі поліцейських і ще з самого ранку перекрили цілі квартали поблизу Євроінституцій. Тут демонстрації, хоч і не такі масштабні за кількістю учасників, проте без погромів обходиться рідко.

Минулого тижня жовті жилети розбили дві поліцейські машини у Бельгії. Проте, які саме у них вимоги - зрозуміти важко. Приміром, у соцмережах звучить безліч закликів.