Смертельная давка в Италии: появилось видео трагедии [ Редактировать ]
В сети появилось жуткое видео с места смертельной давки на концерте рэп-исполнителя Sfera Ebbasta, который проходил в ночь на 8 декабря в клубе недалеко от Анконы в Италии.
Трагедия унесла жизни 6 человек, еще более сотни получили ранения.
На кадрах видно несколько сотен людей, которые пытаются пробраться к выходу клуба. В сильной давке они просто падают на землю и их затаптывают люди, которые шли позади.
Ранее мы сообщали, что самолет упал на центр для детей с аутизмом. Там тоже много погибших.
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