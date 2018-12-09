В сети появилось жуткое видео с места смертельной давки на концерте рэп-исполнителя Sfera Ebbasta, который проходил в ночь на 8 декабря в клубе недалеко от Анконы в Италии.

Трагедия унесла жизни 6 человек, еще более сотни получили ранения.

На кадрах видно несколько сотен людей, которые пытаются пробраться к выходу клуба. В сильной давке они просто падают на землю и их затаптывают люди, которые шли позади.

Ранее мы сообщали, что самолет упал на центр для детей с аутизмом. Там тоже много погибших.