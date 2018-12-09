В Одессе автомобиль пробил дыру в тюремной стене (фото) [ Редактировать ]
Источник: Думская
В Одессе автомобиль BMW с европейскими номерами пробил стену исправительной колонии №51.
Как пишет издание "Думская", машина ехала в сторону Первой станции.
За рулем была девушка, пассажир - парень. Водитель утверждает, что ее подрезала Mazda, после чего она влетела в столб и задом въехала в ограду.
Оба человека в авто были не пристегнуты, подушка безопасности не сработала, но никто в больницу не попал.
Тем временем в Мариуполе иномарка въехала в остановку с людьми.
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