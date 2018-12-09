В Одессе автомобиль BMW с европейскими номерами пробил стену исправительной колонии №51.

Как пишет издание "Думская", машина ехала в сторону Первой станции.

За рулем была девушка, пассажир - парень. Водитель утверждает, что ее подрезала Mazda, после чего она влетела в столб и задом въехала в ограду.

Оба человека в авто были не пристегнуты, подушка безопасности не сработала, но никто в больницу не попал.

Тем временем в Мариуполе иномарка въехала в остановку с людьми.