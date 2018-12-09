В Нью-Йорке в легендарном спортивном комплексе Madison Square Garden, 9 декабря, прошел бой между Ломаченко - Педраса.

Украинец за 12 раундов победил пуэрториканца по очкам. 119:107, 117:109 и 117:109 в пользу Ломаченко.

Отметим, что почти весь бой Ломаченко контролировал ситуацию в ринге. Лишь изредка Педраса перехватывал инициативу и имел какое-то преимущество.

Несмотря на это, судьи довольно предсказуемо отдали победу украинцу.

Таким образом, одолев Педрасу, Ломаченко впервые в карьере объединил пояса. Сейчас Василий является чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе. Интересно, что пуэрториканец стал первым соперником Василия с 2014 года, который сумел продержаться с ним весь бой.

Теперь в активе Ломаченко 12 побед (9 нокаутов) и одно поражение.

Напомним, в 11 раунде Александр Гвоздик отправил Стивенсона в тяжелейший нокаут, после чего боксер был срочно госпитализирован. Позднее были опубликованы "cкандальные" судейские записки поединка.