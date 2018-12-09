В индийском штате Махараштра столкнулись два автомобиля. Жертвами ДТП стали 11 человек.

Об этом сообщают местные СМИ.

В результате аварии пострадали четыре человека.

Среди погибших - семь женщин и двое несовершеннолетних. На данный момент других подробностей столкновения и его причины неизвестным.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе иномарка въехала в остановку с людьми.