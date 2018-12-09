Жертвами жуткого ДТП в Индии стали 11 человек [ Редактировать ]
Фото: news.day.az
В индийском штате Махараштра столкнулись два автомобиля. Жертвами ДТП стали 11 человек.
Об этом сообщают местные СМИ.
В результате аварии пострадали четыре человека.
Среди погибших - семь женщин и двое несовершеннолетних. На данный момент других подробностей столкновения и его причины неизвестным.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе иномарка въехала в остановку с людьми.
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