9 декабря в Киеве в квартире жилого дома обнаружили тело мужчины, на вид около 60 лет. Погибшего до смерти избили неизвестные.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам сына погибшего, его отец вел асоциальный способ жизни и часто злоупотреблял спиртным. Родственник погибшего не жил вместе с отцом и приехал, как только узнал о случившемся. Соседи погибшего мужчины сообщили, что к нему в квартиру часто приходили знакомые и устраивали там застолье, после чего в квартире случались драки. В результате одной из таких потасовок мужчине сломали руку.

Соседи добавили, что вечером, перед трагическим случаем, к ним в домофон звонила молодая девушка, на вид около 20 лет, которая просила впустить ее к нему в квартиру. Она была в состоянии алкогольного опьянения. За несколько дней до этого погибший хвастался, что нашел себе "настоящую женщину".

В ночь убийства, 9 декабря, около 2:00, из злополучной квартиры соседи слышали крики и шум. Прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что тело мужчины находилось на кухне. Визуально на трупе не было колото-резаных ран, но все помещение было в крови. По всей видимости мужчину избили до смерти.

На месте работали "скорая", экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и кинологи. Детали происшествия и виновных в убийстве установит следствие.

Ранее сообщалось, что в жутком ДТП пострадали 11 человек.