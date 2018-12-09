Звезда "Кавказской пленницы" Наталья Варлей обвинила режиссера фильма Леонида Гайдая в сексуальных домогательствах. Инцидент произошел в день рождения актера Александра Демьяненко, известного по роли Шурика, пишет издание Clutch.

Кинематографисты праздновала день рождения в ресторане. После застолья главный режиссер Леонид Иванович Гайдай вызвался сопровождать Наталью Варлей до гостиницы. Однако дойдя до дверей комнаты девушки, режиссер не пошел к себе в номер, где проживал вместе с женой, а толкнув ногой дверь, вошел в комнату Натальи, несмотря на ее протесты и попытки остановить Гайдая, рассказала артистка в эфире "Говорит Москва". Пройдя в номер, он присел в кресле у окна. Смущенная актриса, будучи подчиненной известного режиссера, неловкими рассказами пыталась сгладить неловкую ситуацию. Через некоторое время они услышали торопливые шаги и в номере появилась жена Леонида Ивановича Нина Петровна. Наталья встретила ее на пороге. Все, что ей пришло в голову в эти минуты, была фраза: "Мы здесь говорим о работе!". Супруга режиссера хмыкнула, развернулась и вышла.

Леонид Гайдай поднялся и пошел в направлении выхода. Наталья вслед за ним, надеясь, что режиссер уйдет, она закроет за ним. Однако ошиблась: Леонид Иванович захлопнул дверь и бросился к ней с поцелуями и объятиями. Она оттолкнула и выставила его. Не найдя отзыва, режиссер удалился. На следующий день во время съемок, Гайдай вел себя так, как будто ничего не случилось. Через несколько дней Наталья узнала, что на озвучку ее роли была приглашена другая актриса: ею стала Надежда Кудрявцева, одна из 500 претенденток на главную роль в фильме Кавказская пленница, которые проиграли Наташе. Ситуация расстроила девушку и довела до слез.