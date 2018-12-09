Украину на сутки накроет густой туман [ Редактировать ]
Ночью и утром 10 декабря на большей части территории Украины ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря в северных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 м. До конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах местами 25-27 м/с", - говорится в сообщении.
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