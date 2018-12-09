Как выбрать лучшие мандарины [ Редактировать ]
Цитрусовые - отличный источник витаминов. Но выбрать по-настоящему качественные и полезные мандарины не так просто. На что обращать внимание, чтобы не навредить здоровью? Об этом пишет "Сегодня".
- Если фрукт липкий, это может означать, что его обрабатывали химикатами. К таким манипуляций перевозчики прибегают, чтобы как можно меньше потерять на транспортировке.
- Если мандарин сочный с виду, но после нажатия на кожуре долго остается вмятина, скорее всего, он перемерзший. Такие плоды лучше не употреблять в пищу, ведь перемерзший цитрус теряет почти все полезные свойства.
- Самое главное правило - мыть мандарины перед едой, так как кожура может содержать опасные микроорганизмы.
На поверхности мандаринов может быть произвольный набор возбудителей бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, а также глистных паразитарных инвазий с рук того человека, которого трогал этот мандарин перед вами.
Мандарин - прекрасный источник витамина С. Однако употреблять этот фрукт стоит не более двух-трех штук в день, иначе возможно обострение желудочных заболеваний.
Читайте также, какой овощ защищает почки лучше всего.
по теме
Какие продукты вызывают зависимость
Диетологи провели масштабное исследование и классифицировали типы продуктов, которые вызывают зависимость
Как взбодриться зимой: топ-12 продуктов
Если вы чувствуете голод вскоре после плотного приема пищи, значит, те продукты, которые вы потребляете, недостаточно энергоэффективны
Как есть меньше сладкого
Сахар - такая же плохая привычка, как курение и употребление алкоголя
Как легко проснуться: главные правила
Почему так часто сложно встать с кровати, особенно в зимний период?
Защищает почки: назван самый полезный овощ
Врачи рекомендуют включать в свой рацион овощи, которые богаты полезными веществами