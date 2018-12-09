Невероятные "ледяные блины" были сняты покрывающими реку в Шотландском нагорье. Об этом пишет портал kratko-news.

Явление на реке Хелмсдейл было таким зрелищным, что многие люди приезжали, чтобы полюбоваться на него. Фотограф-любитель Даниэль Норри сделал фотографии этого происшествия, вызванного тем, что кусочки льда сбиваются вместе и создают круглые формы, известные как ледяные блины.

Даниэль ехал через Strath of Kildonan в Шотландии в среду, 5 декабря, когда во время работы заметил необычное зрелище из своего окна. Он попросил, чтобы его приятель остановился, чтобы он мог увидеть красивое зрелище.

Даниэль из Брора сказал: "После того, как мы проезжали мимо этих странных вещей, я спросил водителя, можем ли мы ненадолго остановиться, чтобы я мог посмотреть, что они из себя представляют. Я был просто озадачен и заинтересован ими, а потом узнал, что их называют ледяными блинами. Я думаю, что они больше похожи на крекеры, чем блины. Они различались по размеру – некоторые были размером с DVD, а другие были размером с винил. Я регулярно снимаю восходы солнца зимой, и раньше я определенно делал более хорошие снимки, но не настолько уникальные, как эти".

Даниэль, который регулярно снимает зимние рассветы, находясь на работе, признает, что эти снимки - его лучшие. По данным Метеорологического бюро, для формирования ледяных блинов требуются очень специфические условия, и они чаще всего встречаются в Балтийском море, но также могут образовываться в Северной Америке и Канаде.

Диски могут иметь размеры от 20 до 200 см и считаются "уникальным зрелищем".

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