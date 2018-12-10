Во время протестов в Париже атаковали Украинский культурный центр (фото) [ Редактировать ]
Во время протестов в Париже пострадал Украинский культурно-информационный центр. Вандалы повредили табличку с названием центра возле входа в здание.
Соответствующее фото опубликовал в Facebook украинец, проживающий в Париже, Владимир Шпинев.
Центр работает при украинском посольстве во Франции на авеню де Мессин в районе парка Монсо. В здании Центра регулярно проводятся выставки картин, кинопоказы, концерты, творческие дискуссии, вечера в честь выдающихся личностей Украины.
Напомним, что 8 декабря демонстранты начали бросать факелы и устраивать поджоги. Правоохранители применили водомет против протестующих.
Позже участники массовых протестов во Франции, известные как "желтые жилеты", обнародовали список требований к властям страны.
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