Про це повідомив голова МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан

Спецслужби Франції почали розслідувати вплив Росії на протести "жовтих жилетів". Про це повідомив голова МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан.

Раніше стало відомо, що понад 600 прокремлівських Twitter-акаунтів використовують гештег #жовтіжилети на підтримку протестного руху. У дописах вони часто вказують на те, що французька поліція нібито на межі заколоту та готова підтримати протестувальників.

Більшість посилань, якими вони діляться, ведуть до статей державних російських медіа - Sputnik, RT і німецьке агентство Ruptly, яке належить RT.