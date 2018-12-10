В Киеве попытка украсть студентку закончилась стрельбой (фото) [ Редактировать ]
В ночь на 10 декабря в Киеве на перекрестке улиц Выборгская и Академика Янгеля произошла стрельба. В результате инцидента пострадали три человека.
Все случилось около 01:40, сообщает "Информатор".
Как рассказали друзья пострадавших ребят, все они студенты Киевского Политехнического института и проживают в общежитиях учебного заведения. На улице произошел конфликт с неизвестными, который перерос в драку со стрельбой. Также использовались перцовые баллоны. Однако, что стало причиной случившегося - они не знают.
Фото: "Информатор"
На асфальте остались множественные следы крови, разбросаны гильзы и магазин от пистолета. Полицейские, которые находились на месте происшествия, рассказали, что по предварительной информации, стрельба велась холостыми патронами. В результате конфликта двое двое парней получили серьезные рассечения, а девушку задули "перцем". Все они были госпитализированы в больницу.
Фото: "Информатор"
Вторая сторона конфликта скрылась в неизвестном направлении, марка и номер машины устанавливаются. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.
Фото: "Информатор"
По неподтвержденной информации, вторая сторона конфликта пыталась посадить одну из девушек в машину, но за нее заступились друзья, началась потасовка. После содеянного, неизвестные скрылись на автомобиле, но мнение по марке автомобиля у всех разное.
К сожалению, это не первый случай применения оружия в Киеве. На днях произошла перестрелка возле супермаркета.
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