Полиция обнаружила в Новой Зеландии тело пропавшей во время кругосветного путешествия туристки из Англии. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело Грейс Миллан нашли утром в воскресенье, 9 декабря. Оно было спрятано в кустах возле так называемой Живописной дороги (Scenic Drive). Предположительно, убийца привез его туда на арендованной машине, которую позже оставил за 300 километров в городе Таупо на севере Новой Зеландии.

"Тело необходимо обследовать, но собранные нами за несколько дней улики доказывают, что это Грейс", - прокомментировал детектив Скотт Беард.

Полиция нашла и арестовала подозреваемого в убийстве 26-летнего мужчину, но его имя пока не называется. Сотрудники правоохранительных органов еще не узнали, как Грейс Миллан встретилась со своим убийцей, однако ему уже предъявлено обвинение.

Миллан перестала выходить на связь в субботу, 1 декабря