В Черкассах ребенок впал в кому после жуткого ДТП [ Редактировать ]
В Черкассах автомобиль Skoda Rapid сбил 10-летнего мальчика на пешеходном регулируемом переходе. Жуткий инцидент произошел 8 декабря на улице Сумгаитской, сообщает "Голос.Ua" со ссылкой на пресс-секретаря Управления патрульной полиции Черкасской области Зою Вовк.
Женщина, которая стала свидетелем ДТП, предоставила объяснения патрульным. Она рассказала о том, что ребенок побежал на красный свет. Родители пытались остановить ребенка, но уже было поздно. Мальчика сразу госпитализировали в Областную детскую больницу. На данный момент школьник находится в коме.
Отмечается, что за рулем автомобиля "Skoda Rapid" находился водитель 1995 года рождения. По факту инцидента начато расследование.
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