Десятки ліфтів можуть зупинитися в Черкасах через майнову суперечку між ОСББ та приватним підприємством. Компанія, що їх обслуговує, облаштувала диспетчерську в багатоповерхівці. І тепер її мешканці вимагають від ремонтників гроші. За що? З'ясовували наші кореспонденти.

Простора 4-кімнатна квартира для Тетяни стає справжнім тягарем в опалювальний сезон. Шалені суми за тепло у платіжках для її родини вагомий удар по сімейному бюджету. Права на субсидію жінка не має, а сплачувати вчасно за все просто не встигає.

Каже, ледве погасила борг за минулу зиму:

"Це до сплати мені - вже 3, то 4 було, потім 3. Я вже 1500 внесла і так потихесеньку, і погасила весь борг".

І так живе більшість мешканців цієї багатоповерхівки. Два роки тому вони створили ОСББ. Задля економії одразу встановили загальний тепловий лічильник.

Щоправда, розраховуватися за комунальні блага тут хочуть не всі.

За цими дверима диспетчерська приватної компанії з утримання ліфтів. Приміщення у власності ОСББ, проте приватники відмовляються не те що за оренду сплачувати, а навіть комунальні витрати повісили на власників квартир. Перераховують лише 445 гривень за утримання будинку.

"Кіловати нараховують, прораховуємо і це ж - з наших коштів! А ту суму, яку вони сплачують - недостатньо, щоб утримувати велике приміщення з опаленням, з водою, електроенергією".

Мешканці обурені, вони підрахували - тільки за останні два роки вони заплатили за приватну компанію 11 тисяч гривень. Голова ОСББ каже, не раз намагалася домовитись із керівництвом організації та марно.

"Вони не хочуть окремий договір з "Ремом" заключати, вони не хочуть окремий договір з "Теплокомуненерго" заключати", - наголошує Людмила Мамчур, голова ОСББ.

А от у самій компанії запевняють: згідно з вимогами законодавства, не залежно від форми власності - їм зобов'язані надавати і приміщення, і комунальні послуги.

На підтвердження своїх слів директор організації показує розпорядження Кабінету міністрів країни, якої вже давно не існує.

"Они обязаны предоставить нам все условия, чтоб мой обслуживающий персонал тоже находился там в комфортных условиях! Положение есть про обслуживание лифтов в городах Украинской ССР", - заявив Петро Сорокалєт, директор приватного підприємства "Черкаси-Ліфт".

Втручатися у суперечку двох приватних організацій - ОСББ і "Черкаси-Ліфт", міськвиконком не має права. Хоча, про проблему у департаменті ЖКГ знають і повністю підтримують мешканців.

"Немає зараз такого, що хтось має комусь щось надавати безкоштовно. У нього навіть договору там немає. На якій підставі він там знаходиться - ніхто зараз не знає", - наголосив Андрій Наумчук, заступник директора Департаменту ЖКГ Черкаського міськвиконкому.

У мерії наголошують, мешканці будинку мають повне право заблокувати приватній компанії доступ до свого приміщення. Але люди поки не поспішають цього робити. Кажуть: якщо заблокувати диспетчерську - у районі зупиняться 65 ліфтів, які вона обслуговує.