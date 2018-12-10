В заповеднике возле города Алис-Спрингс умер 12-летний кенгуру Роджер, который несколько лет назад стал звездой интернета из-за чрезвычайно развитых мышц. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника в Facebook.

"К сожалению, Роджер - самый известный в мире кенгуру, умер в возрасте 12 лет. Он был нашей звездой и нашим любимцем", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook

Известно, что всю свою жизнь кенгуру прожил в заповеднике в регионе Северная территория. Туда его привез руководитель и основатель заповедника Барнс, который спас детеныша из сумки сбитой машиной матери. По словам самого Барнса, именно Роджер вдохновил его на создание заповедника для кенгуру вблизи Алис-Спрингс, в котором сегодня живут тысячи животных.

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