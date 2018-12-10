Католическое Рождество 2018: какого числа праздник [ Редактировать ]
Рождество считается самым значимым праздником для католиков. Ни одно другое событие не может затмить значимости и величие этого дня - дня, в который, по преданию, появился на свет Иисус Христос.
Католическое Рождество имеет древнюю историю, собственные особенности празднования и традиции, которые чтит каждый католик в любой стране.
Согласно католических традиций, ежегодно католическое Рождество отмечается 25 декабря, в том числе и в 2018 году.
Этот католический праздник является государственным и одним из наиболее почитаемых праздников в году в более чем 145-ти странах мира, в том числе, и в Украине.
Напомним, 23, 24 и 25 декабря официально выходные в Украине.
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