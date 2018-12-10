Скандальный российский актер попал в ДТП [ Редактировать ]
Скандально известный российский актер Алексей Панин попал в ДТП вместе со своей девушкой. Инцидент произошел в Москве на улице Подвойского, пишет издание "Факты".
Сообщается, сперва столкнулись два такси, после чего в них врезался "Мерседес", в котором находились артист и его возлюбленная. За рулем машины была именно 36-летняя девушка Панина.
В результате сильного торможения артист ударился головой, но от госпитализации отказался. О степени полученных повреждений пока неизвестно, однако сообщается, что на месте аварии работали сотрудники скорой помощи.
Жертвой ДТП может стать любой человек вне зависимости от его социального статуса. В октябре в смертельном ДТП под Киевом погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская.
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