Скандально известный российский актер Алексей Панин попал в ДТП вместе со своей девушкой. Инцидент произошел в Москве на улице Подвойского, пишет издание "Факты".

Сообщается, сперва столкнулись два такси, после чего в них врезался "Мерседес", в котором находились артист и его возлюбленная. За рулем машины была именно 36-летняя девушка Панина.

В результате сильного торможения артист ударился головой, но от госпитализации отказался. О степени полученных повреждений пока неизвестно, однако сообщается, что на месте аварии работали сотрудники скорой помощи.

Жертвой ДТП может стать любой человек вне зависимости от его социального статуса. В октябре в смертельном ДТП под Киевом погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская.