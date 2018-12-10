У ЄС ухвалили санкції проти організаторів псевдовиборів на Донбасі [ Редактировать ]
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу ухвалили санкції проти дев'яти організаторів так званих "виборів" на окупованому Донбасі. Фігурантам цього переліку загрожує замороження активів та заборона в'їзду до країн ЄС.
І сьогодні ж головні дипломати країн Євросоюзу у Раді ЄС обговорять посилення санкцій проти РФ за агресію на Азові. На запрошення голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні у засіданні візьме участь і міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Рада ЄС має також погодити кроки для підтримки українського Приазов'я, що потерпає від наслідків російської агресії на суходолі та на морі.
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