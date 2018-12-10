У Раді ЄС обговорять посилення санкцій проти РФ за агресію на Азові

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу ухвалили санкції проти дев'яти організаторів так званих "виборів" на окупованому Донбасі. Фігурантам цього переліку загрожує замороження активів та заборона в'їзду до країн ЄС.

І сьогодні ж головні дипломати країн Євросоюзу у Раді ЄС обговорять посилення санкцій проти РФ за агресію на Азові. На запрошення голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні у засіданні візьме участь і міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Рада ЄС має також погодити кроки для підтримки українського Приазов'я, що потерпає від наслідків російської агресії на суходолі та на морі.