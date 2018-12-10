Хочеш мати авто з Європи - плати

На українських кордонах з Європою "кладовища" покинутих "євроблях". Через нові правила розмитнення. Хоча податківці переконують - усе просто і прозоро, розмитнити авто легко. То чому ж українські водії полишають автомобілі - розповість Любов Кукла.

"Это мой автомобиль "Рено Меган" 2012 года. Была на литовских номерах. В данный момент она уже на киевских номерах.

- Я вас вітаю".

Андрій Коротунов придбав автівку ще минулого року. Віддав за свого залізного коня майже 4 тисячі євро. Та розмитнити вирішив лише зараз, щойно в дію вступив новий закон. Закон зі знижкою в 50%.

Чоловік каже: процедура доволі проста. Стати власником автівки з українським номером легко.

"Нужно автомобиль снять с учета и нужно иметь купля-продажу, о том, что вам фирма или собственник автомобиля продал этот автомобиль. С этими документами вы можете уже обращаться к таможенному брокеру. Есть несколько терминалов в городе Киеве, а также по всех областях Украины", - розповідає Андрій Коротунов, водій.

Але є одне "але". Термінали є, а от грошей немає. Виявилося, багатьом українцям розмитнити автівку не по кишені.

"Две страны в мире - Украина и Финляндия, где самая дорогая растаможка. В Финляндии, по-моему, стопроцентная растаможка, но там зарплаты другие. У нас же не такие зарплаты, как в Финляндии? Почему у нас такая растаможка?", - говорить Віктор Горовий, водій.

Нарікають навіть юристи. "Казка" про те, що тепер і для українців авто - не розкіш, виявилася мильною бульбашкою.

"Ти міг пригнати "Ягуар" новенький. Це одні будуть платежі і тоді вони не будуть половини від вартості, а інша справа, що ти привіз за 300 євро придбане сміття автомобільне. Тоді звісно, що вартість розмитнення буде не 50%, а 300% від вартості автомобіля", - говорить Михайло Ілляшев, юрист.

Втім, ажіотаж на митницях, навіть попри високі податки, вже почався.

"Зараз в три-чотири рази виросла кількість бажаючих розмитнити вживаних автомобілів в зв'язку з тим, що 90 днів всі мають, хто розмитнює, 50-відсоткову знижку", - говорить Олег Назаренко, голова Асоціації автоімпортерів України.

"В Литве идет очень большой ажиотаж снятия автомобилей с учета. Соответственно большое количество автомобилистов, которые едут на территорию Украины. В скором времени, это неделя-две, будут очень большие очереди", - говорить Андрій Коротунов, водій.

Втім, закон є закон. Хочеш мати авто з Європи - плати. Інакше - штраф. Ба більше - конфіскація.