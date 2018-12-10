На Львівщині лікарі фіксують другу хвилю епідемії кору. Щодня заражається понад сотня людей. Половина з них - діти. Як уберегтися від недуги і що робити, коли вже захворів - про це Христина Гашенко.

Висока температура, головний біль, нежить та кашель - перші ознаки кору. А через декілька днів з'являється висипка на тілі - з таким діагнозом до медиків за останній місяць звернулося майже 4 тисячі мешканців області.

"Ситуація не найкраща - у нас кожний день в області хворіє понад 100 осіб на кір. Львівщина, фактично, по кількості захворілих лідирує серед інших областей України", - наголосив Олег Когут, заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ.

В обласній інфекційній лікарні усі палати заповнені.

"За добу в нашу лікарню зараз госпіталізовується від 30 до 50 осіб з ознаками кору - як дітей, так і дорослих. Ми заповнені, напевно, на 99 - 100 відсотків. Просто, когось виписуємо, а на те місце - можемо прийняти нових пацієнтів", - розповідає Наталя Іванченко-Тімко, лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

Попри таку ситуацію в області, дитсадки та школи працюють у звичному режимі - карантину немає. А все тому, що діти хворіють поетапно, - кажуть в одній зі шкіл Львівщини. Тут від вересня на кір захворіло 13 учнів.

"Карантин ми можемо робити тільки тоді, коли буде велика кількість захворювання. Приблизно, в одному корпусі, скажемо так, чи в окремих родинах і так дальше. На даний час карантин ми не оголошували. І поки що не збираємося оголошувати", - зазначив Зеновій Мелень, директор Сокільницької ЗОШ 1-3 ступенів ім. Івана Франка.

Під час епідемії, за порадами народної медицини, імунітет можна зміцнити лимонами, медом, часником та цибулею. А ось вберегтися від кору - така профілактика не допоможе.

Допоможе лише щеплення, запевняють медики. Безкоштовно, вакцину бельгійського виробництва пропонують у кожній поліклініці області.

"Самий кращий шлях, щоб не захворіти - це є вакцинація. Людина, діти - якщо дорослі мають вакцинацію, то практично 98-100 % людина не захворіє на кір. Виробляються антитіла в організмі людини до кору. Якщо буде контакт з хворою людиною, то вона не захворіє - тому що є антитіла", - наголосив Віктор Періг, лікар-інфекціоніст Львівської міської поліклініки №6.

Аби вберегти свого сина Данилка - мама Софія звернулася до дитячої поліклініки. Каже: черг немає і часу на процедуру потрібно не багато.

"Спокійніші - тому що імунна система буде вже готова до того, що може бути хвороба", - говорить Софія, жителька Львова.

Прогнозувати спад рівня захворюваності медики не беруться. Лише радять вакцинуватися, а за перших симптомів - звертатися до лікарів.