Протести "жовтих жилетів": спецслужби Франції почали розслідувати вплив Росії [ Редактировать ]
Спецслужби Франції почали розслідувати вплив Росії на протести "жовтих жилетів". Про це повідомив голова МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан.
Раніше стало відомо, що понад 600 прокремлівських Twitter-акаунтів використовують хештег #жовтіжилети на підтримку протестного руху. У дописах вони часто зазначають, що французька поліція нібито на межі заколоту та готова підтримати протестувальників.
Більшість посилань, якими вони діляться, ведуть на статті державних російських медіа - Sputnik, Russia Today і німецьке агентство Ruptly, яке належить Russia Today.
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