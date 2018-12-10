Про це повідомив голова МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан

Спецслужби Франції почали розслідувати вплив Росії на протести "жовтих жилетів". Про це повідомив голова МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан.

Раніше стало відомо, що понад 600 прокремлівських Twitter-акаунтів використовують хештег #жовтіжилети на підтримку протестного руху. У дописах вони часто зазначають, що французька поліція нібито на межі заколоту та готова підтримати протестувальників.

Більшість посилань, якими вони діляться, ведуть на статті державних російських медіа - Sputnik, Russia Today і німецьке агентство Ruptly, яке належить Russia Today.