Саудівська Аравія відмовляється видавати підозрюваних у вбивстві журналіста [ Редактировать ]
Ер-Ріяд не видасть Анкарі підозрюваних у вбивстві саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоґджі, ордер на арешт яких, турецький суд видав 5 грудня. Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр. Він також зауважив, що Туреччина не надала доказів у справі, які Ер-Ріяд міг би використовувати в суді.
Нагадаю, Джамаль Хашоґджі зник 2 жовтня. Він вирушив у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів і не повернувся.
Ер-Ріяд визнав факт його убивства 18 днів потому, але заперечив причетність до цього злочину принца-наступника бін Салмана.
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