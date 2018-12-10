Ер-Ріяд не видасть Анкарі підозрюваних у вбивстві саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоґджі, ордер на арешт яких, турецький суд видав 5 грудня. Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр. Він також зауважив, що Туреччина не надала доказів у справі, які Ер-Ріяд міг би використовувати в суді.

Нагадаю, Джамаль Хашоґджі зник 2 жовтня. Він вирушив у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів і не повернувся.

Ер-Ріяд визнав факт його убивства 18 днів потому, але заперечив причетність до цього злочину принца-наступника бін Салмана.