10 декабря начался пожар на территории частной клиники, которая находится на улице Батумской. На место немедленно прибыло несколько бригад спасателей, экипаж патрульной полиции и "скорая".

Об этом сообщает "Информатор".

На борьбу с огнем направили спасателей 3-й и 18-й пожарно-спасательных частей главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар начался на первом этаже 4-этажного здания. Из задымленного помещения эвакуировали 40 человек: среди них были и сотрудники, и пациенты. Предварительно, пожар начался из-за неисправности проводки. Ликвидация возгорания заняла около получаса. Во время пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что мужчина убил свою бывшую жену и поджег квартиру с телом.