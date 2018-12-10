В Днепре вспыхнула частная клиника, эвакуированы люди [ Редактировать ]
10 декабря начался пожар на территории частной клиники, которая находится на улице Батумской. На место немедленно прибыло несколько бригад спасателей, экипаж патрульной полиции и "скорая".
Об этом сообщает "Информатор".
На борьбу с огнем направили спасателей 3-й и 18-й пожарно-спасательных частей главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар начался на первом этаже 4-этажного здания. Из задымленного помещения эвакуировали 40 человек: среди них были и сотрудники, и пациенты. Предварительно, пожар начался из-за неисправности проводки. Ликвидация возгорания заняла около получаса. Во время пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что мужчина убил свою бывшую жену и поджег квартиру с телом.
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