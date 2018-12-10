На территории свалки во Львовской области нашли тело 15-летнего подростка. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в области.

Так, 10 декабря в полицию поступил сигнал, что на территории свалки нашли обгоревшее тело человека.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что 15-летний житель Закарпатья внутри временного сооружения развел огонь в самодельной конструкции для обогрева, в результате чего произошло возгорание", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее мы сообщали, что под Житомиром парень убил друга и выбросил тело в канаву.