В Киеве "заминировали" несколько судов [ Редактировать ]
В Киеве полицейские проверяют информацию о "минировании" Шевченковского и Оболонского районных судов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
После сообщения о минировании, по адресам выехали следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, экипажи патрульных и кинологи. События зарегистрированы в "Журнале единого учета заявлений и сообщений" Шевченковского и Оболонского управления полиции.
В настоящее время в помещениях судов проводится эвакуация людей и продолжается проверка объектов и прилегающей территории.
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