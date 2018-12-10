В Киеве полицейские проверяют информацию о "минировании" Шевченковского и Оболонского районных судов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

После сообщения о минировании, по адресам выехали следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, экипажи патрульных и кинологи. События зарегистрированы в "Журнале единого учета заявлений и сообщений" Шевченковского и Оболонского управления полиции.

В настоящее время в помещениях судов проводится эвакуация людей и продолжается проверка объектов и прилегающей территории.

Ранее в Днепре "заминировали" вокзалы и метро.