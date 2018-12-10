В США две монахини из города Торранс (Калифорния) похитили из католической школы Святого Иакова 500 тысяч долларов. В частности, украденные деньги женщины спустили на казино, пишет издание "Униан". О преступных действиях монахинь стало известно в конце ноября.

Выяснилось, что деньги похитили бывшая директор школы, сестра Маргарет Крепер и бывшая преподавательница, сестра Лана Чанг. О хищении крупной суммы руководство школы узнало во время аудита от церкви из-за выхода экс-директрисы на пенсию. Сестра Крепер проработала в школе 28 лет. Аудитор от церкви обнаружил в финансовой отчетности школы неточность и привлек к проверке независимого финансового эксперта. Специалист обнаружил счет, на который женщины выводили средства.

В конце экс-директор Крепрер призналась, что действительно присваивала средства школы и тратила их, в частности, на казино. Монахиня объяснила, что ее сообщницей была бывшая преподавательница Чанг. Однако представители архиепархии заявили, что не будут выдвигать обвинения против монахинь, а "строго накажут". Такое решение приняли, поскольку орден сестер Святого Иакова, к которому принадлежали монахини, согласился компенсировать школе похищенную ими сумму.

Такие случаи происходят нередко. Жертвами воров становятся люди разного социального статуса. Ранее в киевском ресторане у бизнесмена украли 100 тысяч гривен.