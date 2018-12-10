Международная группа ученых выяснила, что в Гренландии значительно ускорились темпы таяния льда. Причиной является глобальное потепление, вызванное антропогенными выбросами парниковых газов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали данные радиолокационной альтиметрии, полученные с помощью спутников дистанционного зондирования ERS, Envisat и CryoSat. Этот метод позволяет определить толщину ледяного покрова, а также изменения в нем с течением времени.

Оказалось, что в начале 1990-х годов высота ледяных шапок в Гренландии изменялась незначительно, однако с 2003-го она стала стремительно уменьшаться. Объемы льда сокращаются в западной, северо-западной и юго-восточной части ледникового щита, в то время как на севере толщина остается более стабильной.

По словам ученых, это демонстрирует высокую чувствительность ледников Гренландии к антропогенному изменению климата. Талая вода, стекающая в Атлантический океан, влияет на циркуляцию воды в нем, а также способствует повышению уровня моря.

В сентябре сообщалось, что ученые обнаружили признаки нестабильности ледникового комплекса Вавилова, расположенного на Северной Земле. В последние годы подвижность ледяной шапки резко возросла и в 2015 году достигла 25 метров в день, хотя в середине прошлого века она не превышала нескольких сантиметров в день.

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