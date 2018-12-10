Депутат Украины попала в ДТП [ Редактировать ]
В Печерском районе Киева депутат Украины от партии "Народний фронт" Наталья Кацер-Бучковская попала в ДТП. Женщина ехала за рулем автомобиля Honda вместе с 4-летним сыном. Об этом сообщает Obozrevatel.
Мальчику пришлось вызвать скорую помощь, однако травмы оказались несерьезными и ребенка не госпитализировали.
"Да, со мной произошло ДТП. Виновник - другой автомобиль. Мы сейчас занимаемся следственными действиями, установлением обстоятельств дела", - рассказала Кацер-Бучковская.
Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.
Ранее мы писали о том, что скандальный российский актер попал в ДТП.
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