З офіційним зверненням до учасників протестного руху "жовтих жилетів" виступить французький президент Еммануель Макрон. Телетрансляція виступу запланована на 21-шу годину за Київським часом.

У зверненні президент, зокрема, оголосить про низку термінових заходів для подолання фінансових та інших проблем, на які скаржаться демонстранти. Нагадаю, акції "жовтих жилетів", спрямовані на скасування анонсованого підвищення цін на бензин, тривають із 17 листопада.

І попри те, що влада пішла на поступки, протестувальники "не складають зброї". Тепер вони вимагають відставки Макрона та розпуску парламенту. Збитки від цих протестів уже оцінюють мільярдами євро. Особливо сильно постраждала столиця: там розбиті шибки, спалені автомобілі, потрощені магазини.

"Чесно кажучи, коли я приїхала сюди - була шокована. Вітрина потрощена. Пляшки, пакунки, коробки - усе на підлозі. Дуже боляче це бачити. Щоденна виручка нашої крамниці - сім тисяч євро. З цих грошей ми закуповуємо товар і видаємо зарплатню. Ми не маємо змоги працювати уже три дні. Можете підрахувати, скільки ми вже втратили", - говорить Софія Докур, власниця продуктової крамниці.

"Учора ввечері мій онук сказав: "Переконайся, що ти замкнула двері, щоб "жовті жилети" не могли увійти". Бачите - вони тероризують усіх. Навіть діти бояться", - говорить Катрин, пенсіонерка.