"Укравтодор" оголосив "жовтий" рівень загрози [ Редактировать ]
У зв'язку із погіршенням погоди в Україні в найближчі три дні "Укравтодор" оголосив про другий - "жовтий" - рівень загрози на дорогах у центральних та північних областях.
"У зв'язку із очікуваним погіршенням погодних умов просимо бути особливо уважними та обережними на дорозі", зазначили в "Укравтодорі".
Й нагадали, що на території держави створено 956 стоянок для транзитного автотранспорту, якими можна скористатися під час погіршення погоди. У Києві 12-13 грудня очікуються хуртовини з рясними снігопадами.
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