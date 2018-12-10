У зв'язку із погіршенням погоди в Україні в найближчі три дні "Укравтодор" оголосив про другий - "жовтий" - рівень загрози на дорогах у центральних та північних областях.

"У зв'язку із очікуваним погіршенням погодних умов просимо бути особливо уважними та обережними на дорозі", зазначили в "Укравтодорі".

Й нагадали, що на території держави створено 956 стоянок для транзитного автотранспорту, якими можна скористатися під час погіршення погоди. У Києві 12-13 грудня очікуються хуртовини з рясними снігопадами.