Аналог НАТО може з'явитися на Близькому Сході. Про це по закінченні саміту Ради співробітництва країн Перської затоки заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Аль-Джубейр.

За його словами, переговори щодо цього ведуть Сполучені Штати та низка арабських країн. Нове утворення матиме назву "Близькосхідний стратегічний альянс" та позначатиметься англійською абревіатурою "Mesa".

Новий союз має на меті захистити регіон від, цитую: "Зовнішньої агресії. Передусім - з боку Ірану".