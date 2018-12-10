Саудівська Аравія створить аналог НАТО [ Редактировать ]
Аналог НАТО може з'явитися на Близькому Сході. Про це по закінченні саміту Ради співробітництва країн Перської затоки заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Аль-Джубейр.
За його словами, переговори щодо цього ведуть Сполучені Штати та низка арабських країн. Нове утворення матиме назву "Близькосхідний стратегічний альянс" та позначатиметься англійською абревіатурою "Mesa".
Новий союз має на меті захистити регіон від, цитую: "Зовнішньої агресії. Передусім - з боку Ірану".
по теме
США и ближневосточные страны создают аналог НАТО
Ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от "внешней агрессии"
Венгрия продолжит блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО
Венгрия поддерживает территориальную целостность Украины, но будет следовать своей политике по защите интересов своей общины на украинской территории
НАТО засуджує російську агресію проти України
Російська агресія на Азові стала основною темою у стінах НАТО
Міністри країн НАТО обговорять безпеку у Чорному морі
Безпеку в Чорному та Азовському морях сьогодні обговорять на засіданні комісії Україна-Грузія-НАТО
Країни НАТО обговорять порушення Росією "ракетного договору"
Країни НАТО обговорять порушення Росією Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності. Про це йтиметься на засіданні 4-5 грудня у Брюсселі - заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг