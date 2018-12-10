В ВСУ сформировали резерв из 200 тысяч человек [ Редактировать ]
Оперативный резерв первой очереди ВСУ составляет более 200 тысяч человек. Об этом сообщил начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко, передает "Интерфакс-Украина".
"На сегодня оперативный резерв первой очереди Вооруженных сил Украины составляет более 200 тыс. человек, из которых подавляющее большинство, по результатам социологических опросов, изъявили готовность прибыть в свои воинские части в случае открытой агрессии противника", - заявил Артеменко.
Он добавил, что сначала объявления призыва на военные сборы, в военных комиссариатах наблюдается позитивная тенденция выполнения плановых заданий за счет резервистов-добровольцев, "которые без оповещения, самостоятельно прибывают в военный комиссариат военных частей".
"С 3 декабря начался новый цикл масштабных сборовых мероприятий, на которые поэтапно привлекаются резервисты и военнообязанные, преимущественно с боевым опытом", - сообщил представитель Генштаба.
По его словам, планируется провести сборы в составе бригад сроком до 15 суток и в составе учебных центров сроком до 20 суток.
Кроме того, в областях, где введен режим военного положения, предусматривается проведение массовых сборов с резервистами и военнообязанными из территориальной обороны сроком до 10 суток.
Артеменко подчеркнул, что все сборовые мероприятия предполагается завершить до конца текущего года.
Ранее мы писали о том, что ВСУ готовы к сдерживанию агрессии России.
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