Оперативный резерв первой очереди ВСУ составляет более 200 тысяч человек. Об этом сообщил начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодня оперативный резерв первой очереди Вооруженных сил Украины составляет более 200 тыс. человек, из которых подавляющее большинство, по результатам социологических опросов, изъявили готовность прибыть в свои воинские части в случае открытой агрессии противника", - заявил Артеменко.

Он добавил, что сначала объявления призыва на военные сборы, в военных комиссариатах наблюдается позитивная тенденция выполнения плановых заданий за счет резервистов-добровольцев, "которые без оповещения, самостоятельно прибывают в военный комиссариат военных частей".

"С 3 декабря начался новый цикл масштабных сборовых мероприятий, на которые поэтапно привлекаются резервисты и военнообязанные, преимущественно с боевым опытом", - сообщил представитель Генштаба.

По его словам, планируется провести сборы в составе бригад сроком до 15 суток и в составе учебных центров сроком до 20 суток.

Кроме того, в областях, где введен режим военного положения, предусматривается проведение массовых сборов с резервистами и военнообязанными из территориальной обороны сроком до 10 суток.

Артеменко подчеркнул, что все сборовые мероприятия предполагается завершить до конца текущего года.

Ранее мы писали о том, что ВСУ готовы к сдерживанию агрессии России.