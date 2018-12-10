Комитет защиты прав адвокатов обратится в ОБСЕ из-за вмешательства власти в Днепре - Боряк [ Редактировать ]
Адвокат, руководитель комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности при Национальной ассоциации адвокатов Украины Анна Боряк заявляет, что на экстренном заседании комитета в Днипре было принято решение обратиться в международные организации, в частности ОБСЕ, в связи с фактами вмешательства властей (Обладминистрации) в органы адвокатского самоуправления Днепропетровской области и давления на них.
Об этом Боряк сообщила "Українським Новинам".
"Мы провели совместное заседание комитета НААУ и комитета местного совета адвокатов и приняли три решения. Первое - мы установили факт вмешательства обладминистрации в деятельность органов адвокатского самоуправления и признали такое вмешательство недопустимым. Второе - решили обратиться в правоохранительные органы в связи с попыткой срыва конференции адвокатов и физическим влиянием (бросание дымовых шашек) на участников конференции. Третье - обратиться в международные организации, в частности в ОБСЕ, по факту вмешательства властей в органы адвокатского самоуправления и давления на них", - сказала она.
По ее словам, заседание комитетов проходило сначала в здании обладминистрации, а потом переместилось в помещение местного совета адвокатов.
Также она сообщила, что в Днепропетровском ОГА на заседании присутствовал глава палаты КДК, а также заместитель губернатора.
"Заседание комитета закончилось и все эти вопросы мы инициируем на заседании Совета адвокатов Украины", - отметила Боряк.
Она подчеркнула, что заместитель главы обладминистрации подтвердил ей, что ОГА вмешивается в деятельность адвокатуры, поскольку "адвокатура ведет себя плохо".
Боряк добавила, что представитель ОГА не скрывал такого вмешательства.
Напомним, Национальная ассоциация адвокатов (НААУ) обеспокоена давлением на адвокатов в Днепропетровской области, где произошли силовые попытки помешать проведению конференции адвокатов региона.
Глава Совета адвокатов Днепропетровской области Татьяна Лещенко заявляет, что Обладминистрация вмешивалась в вопросы Совета адвокатов и пыталась отложить проведение конференции адвокатуры.
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