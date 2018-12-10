Человеческие глаза отвечают не только за зрение. От их усталости может даже возникнуть боль в сердце или печени. И чаще всего это происходит из-за обычных ежедневных привычек. Чего не следует повторять, или меньше делать, чтобы сохранить зрение и хорошо себя чувствовать? Об этом пишет "Сегодня".

Каждый день мы проводим у голубых экранов по 8-10 часов. Поэтому усталость глаз, как и всего тела - дело привычное. Кроме этого, мы сосредотачиваемся на мелких шрифтах или деталях. От напряженной работы сетчатка глаза пересыхает, и не важно, читаем ли мы газету, пользуемся компьютером или просто вяжем.

Каждую минуту человек должен моргать около 18 раз. Проконтролировать это сложно, поэтому каждые 2 часа следует пользоваться увлажняющими каплями для глаз. А на улице - солнцезащитными очками, даже зимой.

Снег - белый с синим оттенком. А синий и белые цвета являются токсичным для сетчатки глаза. Глаз быстро устает. Вред глазам наносят уличная пыль, загазованный воздух, химия в парикмахерских и даже сигаретный дым. Помочь же себе можно уже специальными каплями, или же обычным умыванием водой. Ухудшить зрение могут даже не снятый на ночь макияж или мало выпитой воды за день.

Врачи говорят: усталость глаз может даже влиять на нервную систему и сердце. Но если регулярно давать глазам отдохнуть, пользоваться очками и употреблять фрукты и овощи желтого цвета, чувствовать себя вы будете точно лучше.

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