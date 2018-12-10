Агрессия в Азовском море: санкции против России усилят [ Редактировать ]
В понедельник, 10 декабря, сейм Литвы принял резолюцию, в которой призывает Европейский Союз (ЕС) и НАТО усилить санкции в отношении России после ее атаки на украинские корабли в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба литовского парламента.
В Литве заявили, что Россия предпринимает намеренно последовательные, разрушительные и агрессивные действия против Украины, Европейского союза и НАТО и перешла "красную линию" в Керченском проливе
Литовский сейм призывает передать контроль над оккупированными и контролируемыми Россией украинскими территориями ООН, а Москву обязать отпустить украинских политзаключенных и военнопленных из тюрем.
Ранее мы писали о том, что Климкин предложил новые варианты санкций против России.
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