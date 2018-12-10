Петро Порошенко підписав закон про припинення договору про дружбу з Росією. Президент також заявив, що вимагає від Міністерства закордонних справ завершити роботи з інвентаризації інших угод з РФ.

Він пояснив - договір не був розірваний раніше, щоб використовувати його положення як базу для численних позовів України проти Росії в міжнародних судах та інших інстанціях.

"Непродовження договору з Росією слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу, інші складові цієї стратегії це є безвіз, угода про асоціацію з Європейським союзом, Томос. Просто створення автокефальної незалежної української церкви, вихід з СНД, закріплення в конституції курсу на вступ до НАТО та ЄС, створення потужної патріотичної професійної української армії", - говорить Петро Порошенко, президент України.