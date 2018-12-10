Монополіст витискає конкурентів. Сьогодні біля "Нафтогазу" мітингували представники газових компаній. До кого зверталися, чого вимагали й чи почують їх цього разу, дивіться в матеріалі моїх колег.

З плакатами і вимогою збільшити фінансування робітники газових підприємств зібрались біля "Нафтогазу" України. Люди стверджують, ні монополіст, ні уряд їх не чують вже кілька років.

"Нас не влаштовує те, що в нас мізерна зарплата, працюємо в тяжких умовах, в полях, руки завжди брудні. За це нам платять дуже мізерну зарплату. А деякі люди получають, як бачимо тут по 200 тисяч ЗП", - говорить Родіон Тимченко, майстер ВБСГ

Компанії, які обслуговують мільйони українських споживачів і відповідають за стабільну роботу газорозподільчих мереж нині змушені виживати, стверджують представники профспілок.

"Сьогодні облгази знаходяться в крайкритичній ситуації. За останні три роки, відколи піднімались два рази ціна на газ практично не переглядались тарифи на розподіл газу нашим підприємствам і сьогодні середня ЗП наших працівників знаходиться на рівні 6,5 тисяч грн. Це звичайно дуже мало, тому що працівники які працюють на мережах отримують мінімальну ЗП, а в наш час не можливо прогодувати свої сім'ї на таку ЗП", - говорить Сергій Копанічук, голова профспілки працівників газових господарств України.

До слова, останнє збільшення тарифу газу для населення відбулось два місяці тому. Облгази звертались до НКРЄКП переглянути розподільчий тариф між компаніями. Регулятор погодився, але у підсумку прохання газовиків залишилось без затвердження.

"Суть в тому, щоб перерозпределити кошти з різних статей наших підприємств не забираючи їх навіть не від кого і дати на підняття ЗП нашим працівникам. Я не розумію, чому сьогодні ведеться така політична чи економічна блокада наших підприємств з усіх сторін і тому в нас за останні 5 років звільнилось близько 25 тисяч працівників, за останній рік більше 6 тисяч працівників", - говорить Сергій Копаничук, голова профспілки працівників газових господарств України.

"В той ціні 8,5 гривень за кубічний метр газорозподільна компанія має всього 50 копійок. Тобто всю решту ми збираємо для компанії НАК "Нафтогаз України". І при цьому, ця компанія усілякими заходами питається нас висунути з ринку", - говорить Андрій Курмаз, голова асоціації газового ринку України.

Задати прямі питання голові "Нафтогазу" Андрію Коболєву у столицю приїхали представники компаній газорозподільчих мереж. Проте в останній час місце прес-конференції було перенесено. А до журналістів вийшли тільки заступники голови компанії. Проте і це не завадило газовикам запитати, чому Нафтогаз видавлює з ринку конкурентів забезпечуючи собі ще більше монополію в країні.

"В руках "Нефтегаза" уже два с половиной года существует уже целая область. Вы сами назвали 250 тысяч бытовых абонентов - ваши клиенты. Скажите, за это время, кроме "Кировоградгазбута" и новой компании НАК "Нефтегаза" есть потавщики населения на этих территориях? Потому что, может, проблема не в посередниках?" - говорить Андрій Курмаз.

В "Нафтогазі" своїх апетитів не приховують.

"Ми як постачальник газу, як державна компанія, ми дуже забеспокоєні цією ситуацією. Ми не маємо регіональних представництв в різних містах України і ми б хотіли отримати цю можливість".

Власне, Нафтогаз на українському ринку займається тільки транспортуванням газу. За це компанія отримує мільярдні доходи. Видобуток сировини, модернізація і ремонт мереж -обов'язок інших компаній які змушені працювати у збиток. Ситуацією вже занепокоїлись народні депутати. Самі ж газовики запевняють, вкотре звернуться до президента і голови уряду з проханням не дати монополісту знищіти регіональні мережі.