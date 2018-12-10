Еще сто лет назад о красоте межзвездных облаков никто ничего не знал. Увидеть межзвездную среду можно, но только используя специальные узкополосные фильтры, пропускающие свет только одной спектральной линии, например, красной линии водорода, первой в бальмеровской серии. Об этом пишет newsyou.info.

На этом прекрасном снимке, созданном из нескольких узкополосных изображений, узнать созвездие Ориона - не самая простая задача. В кадр знаменитый прямоугольник, перетянутый трехзвездным поясом, попал полностью: от красной Бетельгейзе справа вверху до бело-голубого Ригеля слева внизу. Зато теперь хорошо видно, что знаменитая туманность Ориона М42 (красно-голубое пятнышко трех звезд пояса Ориона) - всего-навсего крошечный фрагмент гигантских космических облаков.

Можно сравнить современный цветной и старый черно-белый снимки туманности Ориона. На современном снимке видна сложная структура газовых потоков. Четкость снимка такая, что возникает ощущение трехмерного изображения.

Современные снимки это не только красота. Съемки в отдельных спектральных линиях позволяют разобраться в наборе химических элементов межзвездных облаков. Хотя по грубым оценкам Вселенная состоит из водорода и гелия, все остальное - незначительные примеси, в облаках обнаружено больше 100 разных молекул, в том числе органические. Одна из самых сложных молекул содержит 60 атомов углерода. На Земле эта молекула тоже есть, ее называют фуллерен.

Астрономам межзвездная среда поначалу только мешала, ослабляя свет далеких звезд. Центр нашей Галактики, очень интересное место, тоже скрыт плотными клубами межзвездной пыли. Но при этом межзвездные газ и пыль замыкают кольцо звездной эволюции. Звезды рождаются в газо-пылевых комплексах, а вещество, ставшее лишним на заключительных стадиях звездной эволюции, возвращается в межзвездную среду. А все мы, как живые организмы состоим из звездной пыли.

Свойства межзвездной среды сильно зависят от ее температуры: газ светит в отдельных спектральных линиях, пыль может отражать свет ближайших звезд, а может и поглощать его. Причудливое сочетание светлых и темных областей, смоделированное учеными, представлено в завораживающем видео.

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