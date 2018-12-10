МВС України створює єдину систему авіаційної безпеки та цивільного захисту. Вже підписано контракт на придбання 55 гелікоптерів Airbus, серед яких і найсучасніші моделі.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні побував на німецькому заводі, де складають машини, і подивився, як подібні гвинтокрили використовують німецькі колеги. Із Баварії - матеріал Тетяни Логунової.

До вильоту - готові. Вісім гелікоптерів і більш ніж сто пілотів і техніків - це вертольотна ескадрилья Баварії. Поліцейські, які несуть службу в загоні, на виклики не виїжджають, а вилітають.

"Ми здійснюємо близько трьох тисяч польотів на рік. Із них 500 - тренувальні, решта - для виконання спеціальних зав1дань", - говорить Йоахим Вальцик, керівник вертолітної ескадрильї поліції Баварії.

Завдання різні. Від пошуку злочинців до боротьби з лісовими пожежами. Поліцейські гелікоптери з приладами нічного бачення, тепловізорами й інфрачервоними камерами. Вилітати готові - цілодобово.

"Ми шукаємо людей, які зникли безвісти, наприклад, у горах, переслідуємо злочинців. У разі масштабного ДТП чи заворушень на масовому заході - здійснюємо відеозйомку й передаємо матеріал колегам у режимі реального часу", - говорить Йоахим Вальцик, керівник вертолітної ескадрильї поліції Баварії.

Схожі, але ще новіші гвинтокрили, незабаром з'являться і в українських силовиків.

"Система авиационной безопасности Украины, которую мы сейчас формируем, в течение ближайших лет и которая заработает в полной мере в 2021 году, будет пополнена 55 вертолетами Airbus, в том числе 145 машинами, современнейшими моделями этого года выпуска. Самыми современными в мире, со всеми новыми техническими разработками", - запевняє Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

Гелікоптери Н-145 складають у Німеччині, на заводі в Баварії. Міністр внутрішніх справ України сьогодні проінспектував процес й обговорив деталі модифікації.

"Это конструктор внутри каждого вертолета. Это пространство, которое набирается той системой, которой мы хотим. Это может быть доставка спецназа, медицинский блок, это может быть пожаротушение, это может быть специальное наблюдение большое. И мы это все предусматриваем", - говорить Арсен Аваков.

В Україні екіпажі виконуватимуть такі ж завдання, як і німецькі колеги. Плюс - охорона державного кордону.

Н-145. Україна купила 10 таких гелікоптерів. Щоб виконати замовлення, виробнику знадобиться приблизно рік.

А перші гвинтокрили Airbus прибудуть до України вже за кілька днів. МашиниSuper Puma H-225 - отримають Державна служба надзвичайних ситуацій і Національна гвардія.