Залізничники Німеччини погрожують масштабним страйком [ Редактировать ]
Чотиригодинний попереджувальний страйк із 5.00 до 9.00 ранку сьогодні провели співробітники Deutsche Bahn. Акція на німецькій залізниці вплинула на рух швидкісних поїздів та міжміських потягів. Перебої трапилися й у регіональних службах.
Так, наприклад на території Баварії були припинені всі перевезення. Страйк залізничники оголосили після того, як на переговорах у суботу керівництво компанії-монополіста відмовилося піднімати їм зарплати на сім з половиною відсотків, натомість запропонувавши менше.
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