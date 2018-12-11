Украинская теннисистка Элина Свитолина победила на выставочном турнире Open de Caen во французском Кане.

Как сообщает France Bleu, первая ракетка Украины обыграла в финальном поединке представительницу Беларуси Александру Саснович по итогам трех сетов.

Решающий поединок длился один час и почти 49 минут. Свитолина уступила первую партию и проигрывала во втором сете, но сумела переломить ход игры и победила со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Ранее мы писали о триумфальной победе Свитолиной на чемпионат емира по ММА.