Свитолина одержала феерическую победу на турнире Open de Caen [ Редактировать ]
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила на выставочном турнире Open de Caen во французском Кане.
Как сообщает France Bleu, первая ракетка Украины обыграла в финальном поединке представительницу Беларуси Александру Саснович по итогам трех сетов.
Решающий поединок длился один час и почти 49 минут. Свитолина уступила первую партию и проигрывала во втором сете, но сумела переломить ход игры и победила со счетом 3:6, 6:3, 6:4.
🔥 Quelle finale ! @ElinaSvitolina s’impose face à @sasnovich_team après un énorme combat (3/6 - 6/3 - 6/4)#OpenCaen 🎾 pic.twitter.com/WRflsxF3Js— Open de Caen (@OpenCaen) 10 декабря 2018 г.
Ранее мы писали о триумфальной победе Свитолиной на чемпионат емира по ММА.
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