В США дебютировал первый в истории боксер-трансгендер [ Редактировать ]
В штате Калифорния (США), впервые на ринг вышел боксер-трансгендер Патрисио Мануэль, который ранее был женщиной. Об этом сообщает издание FightNews.
Патрисио Мануэль – боксер второго полулегкого веса из США в категории до 59 кг. В 2012 году он был женщиной и выступал в составе Олимпийской сборной США.
А теперь боксер-трансгендер провел свой первый бой с мексиканцем Уго Агиларом и одержал победу. Патрисио Мануэль – первый в истории боксер-трансгендер. Бой состоялся в городе Индио, штат Калифорния.
В своем комментарии после боя Патрисио Мануэль отметил, что ему понадобилось много труда, чтобы оказаться на ринге.
"Снимаю шляпу перед моим соперником. Он дрался со мной, как с мужчиной. И я его очень за это уважаю. Мне потребовалось очень немало труда, чтобы оказаться здесь. Но это не конец, а только начало. Я вернусь", - сказал Патрисио Мануэль.
Ранее мы сообщали о том, что во Львове жестоко избили девушку-трансгендера.
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