Погода в Украине 11 декабря будет довольно контрастной - в большинстве регионов юга и востока синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, в других регионах, как правило, сутки пройдут без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Кроме того, метеорологи предупреждают о значительном ухудшении погодных условий. Так, ночью и утром в северных и центральных областях ожидается туман с видимостью 200−500 м, днем в Приазовье будет идти сильный дождь, а на юге страны следует ожидать порывов ветра скоростью 15−20 м/с.

На дорогах страны, кроме юга, местами будет гололедица.

Температура в течение суток будет колебаться от 2° мороза до 4° тепла, в зависимости от региона, в Карпатах — 5−10° мороза.

Ближайшие сутки в Киеве пройдут без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут -2° … 0, днем поднимутся до 0 … + 2°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Во Львове также осадков не прогнозируют. В течение суток температура воздуха будет сохраняться в пределах 0 … +2°. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Одессе 11 декабря осадков также ожидать не стоит. Ночью температура воздуха составит 0 … + 2°, днем — +2 … +4°. Ветер северный, 7−12 м/с.

В Днепре ночь пройдет без осадков, днем синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. В течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах 0 … +2°. Ветер северный, 7−12 м/с.

В Харькове в течение суток синоптики обещают мокрый снег с дождем. Столбики термометров будут показывать +1 … + 3°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

На Закарпатье 11 декабря температура составит -1 … +3°. В течение суток синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. Ветер западный, 5−10 м/с.

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