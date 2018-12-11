У Стокгольмі урочисто вручили Нобелевські премії [ Редактировать ]
В Осло урочисто вручили нобелівську премію миру. У будівлі мерії нагороду отримали правозахисниця з Іраку Надя Мурад та лікар з Демократичної Республіки Конго Деніс Муквеге. Нобелівський комітет назвав переможців іще два місяці тому. Їх удостоїли нагороди за боротьбу із сексуальним насильством під час військових конфліктів.
У той же час у Стокгольмі вручали Нобелівські премії з медицини, фізики, хімії та економіки. 9 лауреатів зі США, Франції, Канади та Японії отримали золоті медалі та дипломи з рук короля Швеції Карла XVI.
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