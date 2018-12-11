Євросоюз оприлюднив санкційний список, до якого потрапили організатори незаконних виборів на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу. У переліку 9 прізвищ керівників так званих "виборчих комісій". Їм заборонено в'їзд до Євросоюзу, а їхні активи заморожені.

Обговорювали напередодні у Брюсселі і можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії за агресію в Азовському морі. Там зустрічалися міністри закордонних справ ЄС. Окремо поговорили вони з очільником українського МЗС - Павлом Клімкіним. Олена Абрамович - розкаже більше.

Військова агресія Росії щодо українських моряків повинна отримати дієвішу відповідь, аніж заяви про засудження. Так вважають у Києві та в інших європейських столицях. Проте єдності в цьому питанні в ЄС немає. Поки що санкції запровадили окремі держави - наприклад Литва обмежила в'їзд 20 особам, які брали участь у воєнних діях проти українських моряків. Очільник литовського МЗС переконаний - важливо, аби відреагували всі країни Євросоюзу.

"Звісно, мають бути санкції, щоб, наприклад, якось заборонити заходити в Європейські порти, або щось інше. Ми маємо зрозуміти - якщо дозволимо подіям розвиватися без відповідної реакції, тоді з нашого боку це буде не деескалація, а ескалація", - говорить Лінас Лінкявічус, міністр закордонних справ Литви.

Санкції уже обговорюються - різні, запевнив після зустрічі міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, розглядається варіант - не співпрацювати з російськими портами в Азовському морі. Деякі країни пропонують також організувати міжнародний моніторинг судноплавства на Азові.

"Я попросив про 4 речі: Перше - чіткий тиск на Росію з вимогою визволити наших моряків. Друге - сприяти вільній навігації через Керчинську протоку. Нам потрібен міжнародний механізм для цього, наприклад міжнародний моніторинг. Третє - різні види санкцій: від персональних до санкцій стосовно російських портів. І четверте - не дати Росії дестабілізувати Донбас, тому прошу забезпечити великий пакет допомоги цьому регіону", - говорить Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні нових санкцій не анонсувала. Це тривалий процес, який потребує солідної правової бази, сказала вона. І нагадала, що Євросоюз уже закликав Росію утриматися від блокади Азова та відпустити українських моряків. Що ж стосується допомоги постраждалим припортовим регіонам, то з цим питанням в ЄС вже визначилися.

"Ми обговорили з міністром Клімкіним та єврокомісаром Ханом майбутні проекти, які ми можемо профінансувати, аби допомогти регіону. Зокрема, у нас є нещодавно запущена програма на 50 мільйонів євро, а також інші інструменти, зокрема - робота Європейського інвестиційного банку. Тобто ми розглянули різні варіанти - дуже конкретні, які передаємо далі в роботу", - говорить Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС з питань безпеки і закордонних справ.

Сам прийом українського міністра сьогодні у Брюсселі - уже важливий політичний сигнал підтримки, наголосила Могеріні. Відчинені двері євроінституцій і для українського президента. Петро Порошенко прибуде до Брюсселя післязавтра - напередодні зустрічі лідерів Євросоюзу - аби ще раз порушити питання нових санкції проти РФ через агресію на Азові.