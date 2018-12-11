В Украине наложили постоянный запрет на применение и реализацию лекарственных средств "Валсартан", "Ванатекс", "Ванатекс Комби", "Тиара Трио", для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.

Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в период с 5 до 10 декабря, сообщает "Здоровье 24".

Все эти препараты содержат действующее вещество валсартан, в котором есть примесь N-nitrosodiethylamine (NDEA) в концентрации, превышающей предельную величину. Эта примесь может быть канцерогенной (вызывает рак) для человека.

Именно поэтому Госслужба постановила изъять все серии этих препаратов:

Порошок "Валсартан" производства "Майлан Лабораториз Лимитед", Индия.

Таблетки "Ванатекс" и "Ванатекс Комби" производства Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" С. А., Польша.

Таблетки "Тиара Трио" производства ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", Украина.

Ранее под запрет попало другое известное лекарственное средство.