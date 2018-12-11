Вызывают рак: в Украине запретили сразу три препарата от давления [ Редактировать ]
В Украине наложили постоянный запрет на применение и реализацию лекарственных средств "Валсартан", "Ванатекс", "Ванатекс Комби", "Тиара Трио", для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.
Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в период с 5 до 10 декабря, сообщает "Здоровье 24".
Все эти препараты содержат действующее вещество валсартан, в котором есть примесь N-nitrosodiethylamine (NDEA) в концентрации, превышающей предельную величину. Эта примесь может быть канцерогенной (вызывает рак) для человека.
Именно поэтому Госслужба постановила изъять все серии этих препаратов:
Порошок "Валсартан" производства "Майлан Лабораториз Лимитед", Индия.
Таблетки "Ванатекс" и "Ванатекс Комби" производства Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" С. А., Польша.
Таблетки "Тиара Трио" производства ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", Украина.
Ранее под запрет попало другое известное лекарственное средство.
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