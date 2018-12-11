До дня Святого Миколая вже почали готуватися і в Миколаєві. Містяни згуртувалися і вирішили власними силами привітати першокласників. Майстерня Миколая працюватиме протягом найближчого тижня. За цей час там мають зібрати 2000 подарунків.

"Дивися: зараз тобі передадуть кусок великої тканини, і будеш вирізати ангеликів, твій друг буде обмальовувати їх".

Майже 80 метрів фетру, 4000 гудзиків та нескінченне бажання поділитися гарним настроєм - у майстерні святого Миколая кипить робота над виготовленням святкових подарунків.

"Діти, які вирізають янголів, спочатку роблять тільце, склеюють його з крилами, які зараз робимо ми, а потім ми додаємо ніжки, а потім ці заготовки я прикрашаю", - говорить Катерина, волонтер.

Синьо-жовтий янгол - символ добра і свята. Їх усіх виготовлять власноруч волонтери. А потім подарують двом тисячам першокласників Миколаєва. У майстерні працюють і студенти, і пенсіонери, і матусі з діточками. Сашко бере участь у подібній акції вперше. Переконаний, що робить добру справу, а ще гарно проводить час.

"Для мене це таке рідне свято Святого Миколая. Мені подобається його приклад. він робив добро для всіх людей. Я хочу наслідувати його приклад", - говорить Олександр, волонтер.

Майстерня працюватиме протягом найближчого тижня у вечірній час. Приєднатися до виготовлення подарунків може будь-хто. Організатори очікують, що до акції долучаться близько 400 волонтерів. Янголят та солодощі Святий Миколай роздаватиме малечі 19 грудня.