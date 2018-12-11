У львівських дитсадках бракує вихователів. Сотні вакансій, а от охочих виховувати малечу - немає. Чому? Дізнавалися наші кореспонденти.

Марія Саноцька вихователем у місцевому дитсадку працює чотирнадцять років. За свою роботу отримує трохи більше шести тисяч гривень. А якщо підміняє інших вихователів у садку, то за місяць до зарплати додатково "набігає" ще майже 400 гривень.

"Це дуже мало. По можливості працюю більше годин, щоб вижити у мене теж своє двоє дітей дошкільного віку", - говорить Марія Саноцька, вихователь Львівського дошкільного навчального закладу "Барвінок".

Вихователів не вистачає - каже завідувачка цього садочка. Більше двох років шукають педагогів. Утім, працювати за зарплату трохи більше чотирьох тисяч гривень - охочих немає.

"На сьогодні це більша половина 70% вихователів вони працюють на півтора укладу. Тобто це є упродовж дня. Для жінки це є складно. Бо вони всі є матерями, всі мають власних діточок, часто в такий період ідуть на лікарняне", - говорить Наталка Витрикуш, завідувач Львівського дошкільного навчального закладу "Барвінок."

У місті наразі 250 вільних посад вихователів. Бракує також психологів, асистентів вихователів у дошкільних навчальних закладах і це ще близько сотні вакансій. У педагога, котрий тільки-но закінчив університет, зарплата невелика - 4 169 гривень. Із них 10 відсотків - це доплата з міського бюджету.

"На 10 відсотків ми збільшуємо заробітну плату. - Чи це вирішить проблему в садочках? - Частково, ну частково для людей це також слухайте зайвих це 400-600 гривень. Це серйозні гроші", - вважає Галина Слічна, директор департаменту гуманітарної політики Львівської міськради.

У держбюджеті на наступний рік передбачене підвищення оплати праці освітян на 9 відсотків. Однак збільшувати зарплату вихователям повинні з місцевих бюджетів, - вважають у Міністерстві освіти.

"Працівник сфери дошкільної освіти - їхня оплата праці йде з місцевого бюджету і відповідно місцевий бюджет може заохочувати, якщо у них є криза в системі дошкільної освіти", - говорить Лілія Гриневич, міністр освіти на науки України.

У міській раді іншої думки.

"Ми би дуже хотіли, щоб держава підвищила посадові оклади. Ви ж розумієте, що освіта - це та галузь, яка фінансується державою. Місто не може всі свої кошти, які ми маємо, тратити на ремонти доріг, комунікації витрачати на освіту", - говорить Андрій Садовий, міський голова Львова.

Схоже, наступного року у гаманцях вихователів суттєво не побільшає. У 2019 міські посадовці піднімати зарплату педагогам не планують. Окрім премій, матеріальної допомоги освітяни отримуватимуть лише 10 відсотків до ставки.